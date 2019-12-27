Самолет в Шереметьеве выкатился за пределы полосы

Пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как передает РЕН ТВ, лайнер должен был выполнить рейс в Самару. Какой авиакомпании принадлежит машина, не уточняется.

Предположительно, причиной происшествия стал человеческий фактор – источники в воздушной гавани сообщают, что лётчик не рассчитал радиус поворота и, в результате, съехал на землю. О пострадавших информация не поступала.

В начале этой недели, 23 декабря, похожий случай имел место в Кирове, отмечает РИА ФАН. Лайнер авиакомпании «Победа» выкатился за пределы ВПП, правда, во время посадки, в аэропорту областного центра. Самолет прилетел из Москвы. Никто не пострадал, машина пока не отбуксирована с места происшествия.

