Самолет Utair возвращается во Внуково из-за проблем с шасси

Экипаж судна авиакомпании Utair был вынужден вернуть борт в столичный аэропорт Внуково из-за неубранного шасси. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в воздушной гавани. Там отметили, что в настоящий момент борт кружит над аэропортом для того, чтобы выработать топливо.

Авиакомпания подтвердила появившуюся с СМИ информацию, отметив, что самолет следовал в Милан. На его борту 109 пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс UT 787 вылетел в Милан в 10:52, с запозданием почти на полчаса. Он направлялся в аэропорт Мальпенса, где должен был приземлиться в 13:56.

Как напоминает RT, ранее президент компании «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков опроверг информацию о том, что компания может приостановить или прекратить работу из-за долгов.

