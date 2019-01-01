Самолет Utair возвращается во Внуково из-за проблем с шасси
Экипаж судна авиакомпании Utair был вынужден вернуть борт в столичный аэропорт Внуково из-за неубранного шасси. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в воздушной гавани. Там отметили, что в настоящий момент борт кружит над аэропортом для того, чтобы выработать топливо.
Авиакомпания подтвердила появившуюся с СМИ информацию, отметив, что самолет следовал в Милан. На его борту 109 пассажиров.
Согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс UT 787 вылетел в Милан в 10:52, с запозданием почти на полчаса. Он направлялся в аэропорт Мальпенса, где должен был приземлиться в 13:56.
Как напоминает RT, ранее президент компании «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков опроверг информацию о том, что компания может приостановить или прекратить работу из-за долгов.
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