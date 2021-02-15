Самолет срочно вернулся во Внуково после вылета
Пассажирский авиалайнер в экстренном порядке вернулся в московский аэропорт Внуково вскоре после взлета. Рейс авиакомпании UTair направлялся в Минеральные Воды.
По предварительной информации, командир экипажа сообщил о разгерметизации на борту, из-за чего нельзя было набирать высоту больше 3 километров. Кроме того, предположительно, возникли проблемы с аварийным люком, отмечает РЕН ТВ.
Самолёт сел в аэропорту вылеты примерно через 40 минут. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
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