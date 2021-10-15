Самолет сбил лису в аэропорту Владивостока

Самолет DHC-6 сбил лису в аэропорту Владивостока, происшествие не повлияло на работу воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивостока.

Инцидент произошел еще 12 октября.

«В 19.58 (12.58 мск) во время руления воздушного судна авиакомпании "Аврора" DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы», — приводит сообщение РИА Новости.

Аэропорт продолжал работу в штатном режиме. Ведется расследование происшествия, отмечает RT.

