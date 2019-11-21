Самолет с рейсом Екатеринбург-Москва экстренно сел в Казани
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Екатеринбурга в Москву, совершил экстренную посадку в казанском аэропорту из-за неполадки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
Агентству рассказали, что экипаж принял решение посадить внепланово самолет из-за срабатывания датчика утечки масла с правого двигателя. Отмечается, что посадка прошла штатно, никто не пострадал.
На борту находилось 123 пассажира и 10 членов экипажа. В Москву их доставит резервный самолет.
Ранее сегодня в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил звезды Героев России в Кремле пилотaм экстренно приземлившегося в Подмосковье сaмолетa A321. Напомним, 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. Все находившиеся пассажиры на борту выжили.
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