Самолет с отказавшим двигателем возвращается в аэропорт

Самолет ЯК-42, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт из-за отказа двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Самолет авиаперевозчика "КрасАвиа" вылетел по маршруту "Уфа-Нижневартовск", рейс KI-9551. Проблема с одним из трех двигателей была обнаружена в 19:39 по Москве. На борту самолета находится 70 пассажиров и 8 членов экипажа.

В настоящий момент, как передает агентство, самолет расходует топливо, чтобы приземлиться, приблизительно это произойдет в 23:50 по московскому времени (01:50 по местному).