Самолет «России» прервал вылет во Владивосток из-за возгорания двигателя
Лайнер авиакомпании «Россия» с рейсом Москва-Владивосток прервал вылет из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево около 19.00 (мск). Двигатель загорелся при запуске. Отмечается, что судно отстранили от полетов.
На борту находилось 369 человек, никто не пострадал. Как сообщается, пассажиры отправятся в столицу Дальнего Востока на резервном самолете.
В связи с инцидентом начата проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в частности, проверка авиакомпании и проверка организации техобслуживания судна перед полетом.
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