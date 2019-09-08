Самолет «России» прервал вылет во Владивосток из-за возгорания двигателя

Лайнер авиакомпании «Россия» с рейсом Москва-Владивосток прервал вылет из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево около 19.00 (мск). Двигатель загорелся при запуске. Отмечается, что судно отстранили от полетов.

На борту находилось 369 человек, никто не пострадал. Как сообщается, пассажиры отправятся в столицу Дальнего Востока на резервном самолете.

В связи с инцидентом начата проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в частности, проверка авиакомпании и проверка организации техобслуживания судна перед полетом.



