Самолет рейса Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево
30 мая 202418:17
Самолет, выполняющий рейс по маршруту Самара – Москва, готовится к аварийной посадке в Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что на борту находится 179 человек и семь членов экипажа. Самолет приземлился в Москве благополучно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru