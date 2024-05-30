Самолет рейса Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет, выполняющий рейс по маршруту Самара – Москва, готовится к аварийной посадке в Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что на борту находится 179 человек и семь членов экипажа. Самолет приземлился в Москве благополучно.

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