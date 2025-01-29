Самолет рейса Дубай — Москва экстренно приземлился в Астрахани

Подавший сигнал тревоги рейс Дубай — Москва авиакомпании «Победа» экстренно сел в Астрахани. Об этом сообщили авиационные службы.

Сигнал бедствия был подан из-за ложного срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке. Пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает РИА Новости.

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В авиакомпании лоукостера сообщили, что разбираются в связи с сообщением о сигнале бедствия. Ранее сегодня пассажирский Boeing 737 Дубай-Москва, выполняющий рейс DP992, подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем.



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ФОТО: РИА Новости
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