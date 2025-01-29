Самолет рейса Дубай — Москва экстренно приземлился в Астрахани

«НСН – Кривая линия» Жители Рузы около недели просидели без тепла и горячей воды Жители ЖК «Новая Рига» в Красногорске жалуются на грязную воду из кранов Люди покрываются прыщами, начинается чесотка Местная администрация не реагирует на обращения жильцов Жалобу можно подать в разделе «Кривая линия» на сайте NSN.FM