Самолет «Победы» вынужденно садится в Петрозаводске из-за закурившей женщины
Самолет "Победы" с рейсом Мурманск-Москва вынужденно садится в Петрозаводске из-за закурившей на борту женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.
Отмечается, что женщина дважды закурила на борту, чем вызвала срабатывание датчика дыма. Командир экипажа принял решение вынужденно сесть в Петрозаводске, чтобы исключить риск возгорания.
По данным агентства, женщина будет передана полиции после посадки в Петрозаводске. Как уточняет агентство, авиаперевозчик намерен взыскать расходы за вынужденную посадку с нарушителя.
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