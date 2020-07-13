Самолет «Победы» вынужденно садится в Петрозаводске из-за закурившей женщины

Самолет "Победы" с рейсом Мурманск-Москва вынужденно садится в Петрозаводске из-за закурившей на борту женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

Отмечается, что женщина дважды закурила на борту, чем вызвала срабатывание датчика дыма. Командир экипажа принял решение вынужденно сесть в Петрозаводске, чтобы исключить риск возгорания.

По данным агентства, женщина будет передана полиции после посадки в Петрозаводске. Как уточняет агентство, авиаперевозчик намерен взыскать расходы за вынужденную посадку с нарушителя.

