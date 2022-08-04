Самолет Piper совершил аварийную посадку на пляж у Кронштадта

Самолет Piper совершил аварийную посадку на пляж Финского залива недалеко от Кронштадта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Отмечается, что на борту находился только пилот. Никто не пострадал.

На месте происшествия работает следствие и полиция. Проводится проверка инцидента.

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ФОТО: flickr.com // Платон Арляпов
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаПрокуратура
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