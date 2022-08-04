Самолет Piper совершил аварийную посадку на пляж у Кронштадта

Самолет Piper совершил аварийную посадку на пляж Финского залива недалеко от Кронштадта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

Отмечается, что на борту находился только пилот. Никто не пострадал.

На месте происшествия работает следствие и полиция. Проводится проверка инцидента.

