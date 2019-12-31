Самолет Новосибирск-Москва сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
31 декабря 201909:41
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден экстренно приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово по пути из Новосибирска в Москву. По информации осведомленного источника агентства «Интерфакс», командир лайнера сообщил на землю о проблемах с двигателем.
В «Уральских авиалиниях» уточнили, что во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей.
Посадка в Кольцово прошла благополучно. На борту находились 115 человек.
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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
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