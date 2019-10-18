Самолет «Москва – Пхукет» вынужденно сел в Ташкенте из-за пьяного дебошира

Пассажирский самолет, который летел из Москвы на остров Пхукет в Таиланде, был вынужден совершить посадку в Ташкенте из-за пьяного дебошира. Об этом сообщили в столичном управлении на транспорте Следственного комитета. Начата доследственная проверка, передает «Интерфакс».

По информации СК, ЧП случилось накануне. Пьяный пассажир, в частности, предпринимал попытки открыть дверь авиалайнера, оскорблял бортпроводников, мешал спокойному полёту других пассажиров. Предположительно, бузотёр имеет гражданство Белоруссии.

