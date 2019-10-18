Самолет «Москва – Пхукет» вынужденно сел в Ташкенте из-за пьяного дебошира
18 октября 201913:45
Пассажирский самолет, который летел из Москвы на остров Пхукет в Таиланде, был вынужден совершить посадку в Ташкенте из-за пьяного дебошира. Об этом сообщили в столичном управлении на транспорте Следственного комитета. Начата доследственная проверка, передает «Интерфакс».
По информации СК, ЧП случилось накануне. Пьяный пассажир, в частности, предпринимал попытки открыть дверь авиалайнера, оскорблял бортпроводников, мешал спокойному полёту других пассажиров. Предположительно, бузотёр имеет гражданство Белоруссии.
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ФОТО: flickr/Caribb
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