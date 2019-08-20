Самолет Москва - Париж совершил экстренную посадку
20 августа13:41
Авиалайнер компании Air France, летевший из российской столицы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Командир экипажа пошёл на этот шаг после оповещения о неполадках в тормозной системе.
Предположительно, срабатывание было ложным, однако по соображениям безопасности экипаж пошёл на вынужденное приземление. В аэропорту Люксембурга лайнер пройдёт все необходимые проверки, после чего продолжит полет.
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Фото: facebook.com/airfrance
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