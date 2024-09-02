Самолет Москва-Екатеринбург вынужденно сел в аэропорту Казани
Летевший из Москвы в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиагавани.
Отмечается, что борт совершил вынужденную посадку 2 сентября в 03:47 в международном аэропорту «Казань». В воздушную гавань прибыла скорая медицинская помощь. Позже, в 07:18, самолет продолжил движение по маршруту.
По данным Минздрава Татарстана, на борту почувствовала себя плохо женщина-пассажир, она скончалась до прибытия медиков.
Ранее самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Тюмени, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси, пишет Ura.ru.
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