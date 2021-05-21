Самолет МиГ-21 разбился в Индии
Истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 «Бизон» разбился в штате Пенджаб, сообщили ВВС страны в Twitter.
There was an aircraft accident last night involving a Bison aircraft of IAF in the western sector. The pilot, Sqn Ldr Abhinav Choudhary, sustained fatal injuries. IAF condoles the tragic loss and stands firmly with the bereaved family.— Indian Air Force (@IAF_MCC) May 21, 2021
Пилот Абхинав Чоудхари погиб при крушении самолета. В настоящее время ведется расследование для установления причины аварии.
Это уже третий инцидент с падением МиГ-21 в Индии в 2021 году. Ранее в марте истребитель разбился во время вылета на учебно-боевое задание, а в январе во время учебного полета самолет потерпел крушение в индийском штате Раджастан, сообщили в RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Памфилова: ЦИК готовится к провокациям на выборах в Госдуму
- Синоптики рассказали о дожде и ветре в Москве
- В Крыму пригрозили непризнанием Аляски
- Самолет МиГ-21 разбился в Индии
- Япония одобрила применение вакцин AstraZeneca и Moderna
- Более половины россиян заявили о наличии сбережений
- СМИ: Совфед покинут пятеро сенаторов
- Познер назвал Ельцина «русским красавцем»
- В МИД России прокомментировали поздравление Зеленского с Днем вышиванки
- Получить налоговый вычет теперь можно в упрощенном порядке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru