Самолет МиГ-21 разбился в Индии

Истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 «Бизон» разбился в штате Пенджаб, сообщили ВВС страны в Twitter.

Пилот Абхинав Чоудхари погиб при крушении самолета. В настоящее время ведется расследование для установления причины аварии.

Это уже третий инцидент с падением МиГ-21 в Индии в 2021 году. Ранее в марте истребитель разбился во время вылета на учебно-боевое задание, а в январе во время учебного полета самолет потерпел крушение в индийском штате Раджастан, сообщили в RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребительКрушение СамолетаИндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры