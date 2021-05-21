Самолет МиГ-21 разбился в Индии

Пилот Абхинав Чоудхари погиб при крушении самолета. В настоящее время ведется расследование для установления причины аварии.

Это уже третий инцидент с падением МиГ-21 в Индии в 2021 году. Ранее в марте истребитель разбился во время вылета на учебно-боевое задание, а в январе во время учебного полета самолет потерпел крушение в индийском штате Раджастан, сообщили в RT.

