Самолет Лула да Силвы из-за проблем с техникой вернулся в аэропорт Мехико
Экипаж борта, на котором президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел из Мексики, решил вернуться в аэропорт Мехико из-за технических проблем, сообщил бразильский портал G1.
Лула да Силва находился в Мексике в связи с церемонией инаугурации президента страны Клаудии Шейнбаум. После окончания мероприятия глава Бразилии вылетел из Мехико, однако спустя некоторое время самолет начал испытывать технические проблемы. В связи с этим экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.
По мнению журналистов, в турбину самолета могла попасть птица. На борту вместе с президентом было еще 15 человек. Daily Mail сообщает, что самолету пришлось кружить в небе несколько часов из-за неполадки.
Ранее стало известно, что самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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