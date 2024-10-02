Самолет Лула да Силвы из-за проблем с техникой вернулся в аэропорт Мехико

Лула да Силва находился в Мексике в связи с церемонией инаугурации президента страны Клаудии Шейнбаум. После окончания мероприятия глава Бразилии вылетел из Мехико, однако спустя некоторое время самолет начал испытывать технические проблемы. В связи с этим экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.

По мнению журналистов, в турбину самолета могла попасть птица. На борту вместе с президентом было еще 15 человек. Daily Mail сообщает, что самолету пришлось кружить в небе несколько часов из-за неполадки.

Ранее стало известно, что самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

