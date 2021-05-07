Самолет, летевший в Москву из Симферополя, заявил о сработавшем датчике неисправности

Датчик неисправности управления носовой стойки подал сигнал на борту Airbus, направлявшемся в Москву из Симферополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.

По данным агентства, сведения о неисправности появились в самолете Аэробус 321.

В настоящий момент самолет вырабатывает топливо и планирует приземлиться в аэропорту Шереметьево. Посадка будет аварийной. Предполагается, что в самолете не сработает выход шасси.

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ФОТО: u.wikipedia.org
ТЕГИ:МоскваСимферопольСамолет
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