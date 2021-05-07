Самолет, летевший в Москву из Симферополя, заявил о сработавшем датчике неисправности
7 мая 202122:59
Датчик неисправности управления носовой стойки подал сигнал на борту Airbus, направлявшемся в Москву из Симферополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.
По данным агентства, сведения о неисправности появились в самолете Аэробус 321.
В настоящий момент самолет вырабатывает топливо и планирует приземлиться в аэропорту Шереметьево. Посадка будет аварийной. Предполагается, что в самолете не сработает выход шасси.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru