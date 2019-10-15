Самолет, летевший из Узбекистана в Москву, экстренно приземлился в Самаре
Самолет компании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Курумоч" в Самаре. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По сообщению агенства, самолет, следовавший по маршруту из города Фергана в Москву рейсом UZB627, не достиг аэропорта "Внуково" и совершил вынужденную посадку в 19:55 по местному времени (18:55 по Москве). Причиной экстренного приземления назвали резкое ухудшение состояния одного из пассажиров.
В самарском аэропорту заверили, что пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали.
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