Самолет Казань - Стамбул совершил экстренную посадку в Шереметьево
5 апреля 202114:36
Самолет рейса Казань - Стамбул совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Ранее Boeing 737 планировал вернуться в аэропорт вылета, однако затем командир борта решил лететь в Шереметьево из-за технических проблем.
Самолет летел на небольшой скорости и на высоте не выше 3,6 тысячи метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru