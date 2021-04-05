Самолет Казань - Стамбул совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет рейса Казань - Стамбул совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Ранее Boeing 737 планировал вернуться в аэропорт вылета, однако затем командир борта решил лететь в Шереметьево из-за технических проблем.

Самолет летел на небольшой скорости и на высоте не выше 3,6 тысячи метров.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СамолетыПроисшествиеШереметьево
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