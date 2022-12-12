Самолет из Турции вместо Казани прилетел в Москву через Самару

Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Anadolu Jet, летевший из Антальи в столицу Татарстана, был вынужден сменить курс и совершить посадку сначала в Самаре, а затем уже в Москве. Об этом порталу TourDom рассказали представители турагентств, чьи клиенты находились на борту.

Самолет должен был прилететь в Казань еще в воскресенье, 11 декабря, но из-за неблагоприятной погоды приземлился в Самаре. Спустя два часа борт вновь поднялся в небо, взяв курс на столицу Татарстана, однако ему вновь не удалось добраться до места назначения. В итоге лайнер прилетел в Москву, где пассажиров разместили в отеле.