Самолет из Турции вместо Казани прилетел в Москву через Самару

Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Anadolu Jet, летевший из Антальи в столицу Татарстана, был вынужден сменить курс и совершить посадку сначала в Самаре, а затем уже в Москве. Об этом порталу TourDom рассказали представители турагентств, чьи клиенты находились на борту.

Самолет должен был прилететь в Казань еще в воскресенье, 11 декабря, но из-за неблагоприятной погоды приземлился в Самаре. Спустя два часа борт вновь поднялся в небо, взяв курс на столицу Татарстана, однако ему вновь не удалось добраться до места назначения. В итоге лайнер прилетел в Москву, где пассажиров разместили в отеле.

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Представители авиаперевозчика заявили туристам, что из Москвы в Татарстан им предстоит добираться своим ходом. При этом часть пассажиров оставили верхнюю одежду в аэропорту столицы Татарстана, чтобы одеться по погоде после возвращения из тёплой Антальи. О дальнейшем развитии ситуации пока не сообщается.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», россияне в этом году стали чаще выбирать санаторно-курортный отдых в пределах России.

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Фото: anadolujet.com
ТЕГИ:КазаньТурцияСамолет
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