Самолет экстренно сел в Петербурге из-за трещины в стекле

Самолет совершил экстренную посадку в Петербурге из-за трещины в стекле. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что самолет следовал по маршруту Петербург – Красноярск. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины в стекле.

По данным агентства, на борту находилось 114 человек, включая 6 членов экипажа. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме.



