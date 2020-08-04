Самолет экстренно сел в Петербурге из-за трещины в стекле
4 августа 202021:59
Самолет совершил экстренную посадку в Петербурге из-за трещины в стекле. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что самолет следовал по маршруту Петербург – Красноярск. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины в стекле.
По данным агентства, на борту находилось 114 человек, включая 6 членов экипажа. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме.
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4 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru