Самолет экстренно сел в Петербурге из-за трещины в стекле

Самолет совершил экстренную посадку в Петербурге из-за трещины в стекле. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что самолет следовал по маршруту Петербург – Красноярск. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины в стекле.

По данным агентства, на борту находилось 114 человек, включая 6 членов экипажа. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСамолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры