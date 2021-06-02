Самолет «Белавиа» экстренно сел в Краснодаре, прервав международный рейс
В Краснодаре совершил экстренную посадку самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», следовавший в Минск из египетского курорта Хургада, сообщает в среду утром «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
По данным собеседника агентства, экипаж самолета после входа в воздушное пространство России сообщил об утечке топлива. В ответ на это диспетчер рекомендовал прервать полет и посадить лайнер в Краснодаре.
Сообщается, что самолет приземлился успешно. Информации о пострадавших нет.
После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые европейские авиакомпании изменили маршруты в облет Белоруссии.
Спустя неделю после инцидента в Минске из-за ложного сообщения о минировании экстренную посадку в Берлине совершил самолет Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков.
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