Самолет Багдад-Минск экстренно сел в Ростове
27 декабря 201911:52
Вылетевший из Багдада в Минск самолет «Иракских авиалиний» по техническим причинам приземлился в аэропорту Платов в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Источник агентства ранее сообщил, что экстренная посадка потребовалась из-за отказа автопилота. Речь идет о самолете Airbus A321.
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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
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