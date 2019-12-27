Самолет Багдад-Минск экстренно сел в Ростове

27 декабря 201911:52

Вылетевший из Багдада в Минск самолет «Иракских авиалиний» по техническим причинам приземлился в аэропорту Платов в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Источник агентства ранее сообщил, что экстренная посадка потребовалась из-за отказа автопилота. Речь идет о самолете Airbus A321.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:СамолётЭкстренная Посадка