Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области
16 июля 202113:29
Пассажирский самолет Ан-28 пропал под Томском, передает «Интерфакс» с ссылкой на источник.
Ранее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка, самолет перестал выходить на связь, ведутся поиски.
По предварительным данным, на борту находятся 13 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru