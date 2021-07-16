Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области

Пассажирский самолет Ан-28 пропал под Томском, передает «Интерфакс» с ссылкой на источник.

Ранее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка, самолет перестал выходить на связь, ведутся поиски.

По предварительным данным, на борту находятся 13 человек.

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ТЕГИ:ТомскСамолет
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