Самая красивая сотрудница Росгвардии решила судиться со своим ведомством

Бывшая служащая Росгвардии Анна Храмцова подала в Ленинский суд Екатеринбурга иск к бывшему работодателю, сообщает Ura.ru.

В пресс-службе суда рассказали, что уволенная из ведомства Храмцова требует восстановить её на службе и компенсировать вред. При этом истица на заседание не явилась по причине болезни, из-за чего рассмотрение дела перенесли.

Храмцова была уволена из Росгвардии из-за видео, которое она опубликовала в своём Instagram. В ведомстве решили, что таким образом она показала секретные служебные помещения широкому кругу людей.

Весной 2019 года был проведён общероссийский конкурс, по итогам которого прапорщик Анна Храмцова из управления Росгвардии по Свердловской области была признана самой красивой сотрудницей ведомства.

