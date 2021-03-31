Самарец получил реальный срок за жестокое убийство котёнка
Житель Самары был приговорён три года колонии-поселения за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в декабре 2020 года житель Самары в состоянии алкогольного опьянения после семейной ссоры несколько раз кинул котенка на пол и ударил его о стену, после чего животное умерло. За прошедшим наблюдал соседский ребёнок.
Кроме того, мужчине был вынесен обвинительный приговор за кражу - самарец украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты. За кражу он также приговорен к 200 часам обязательных работ.
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