Самарец получил реальный срок за жестокое убийство котёнка

Житель Самары был приговорён три года колонии-поселения за жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в декабре 2020 года житель Самары в состоянии алкогольного опьянения после семейной ссоры несколько раз кинул котенка на пол и ударил его о стену, после чего животное умерло. За прошедшим наблюдал соседский ребёнок.

Кроме того, мужчине был вынесен обвинительный приговор за кражу - самарец украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты. За кражу он также приговорен к 200 часам обязательных работ.

