Сам молодой член банды Цапка вышел и попался на изнасиловании

На Кубани задержан бывший член ОПГ печально известной банды «цапков» - 25-летний Игорь Майданюк. Он освободился только в 2019 году, однако на свободе гулял недолго — его заподозрили в попытке изнасилования.



«Его подозревают в изнасиловании 53-летней женщины, причем скрутили его прямо у нее дома», - сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на свой источник.



Отмечается, что мужчина не успел довести свои действия до конца, так как его задержали с поличным на месте преступления.



Майданюк был задержан сразу после нашумевшего убийства 12 человек в станице Кущевская. На тот момент юному бандиту было 16 лет. В 2011 году его приговорили к 4,5 года колонии. Молодой человек освободился в 2013 году, однако затем он снова сел за избиение мужчины. Третий срок он получил в 2018 году — в этот раз его отправили в колонию за кражу.

