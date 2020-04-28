Сам молодой член банды Цапка вышел и попался на изнасиловании
На Кубани задержан бывший член ОПГ печально известной банды «цапков» - 25-летний Игорь Майданюк. Он освободился только в 2019 году, однако на свободе гулял недолго — его заподозрили в попытке изнасилования.
«Его подозревают в изнасиловании 53-летней женщины, причем скрутили его прямо у нее дома», - сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что мужчина не успел довести свои действия до конца, так как его задержали с поличным на месте преступления.
Майданюк был задержан сразу после нашумевшего убийства 12 человек в станице Кущевская. На тот момент юному бандиту было 16 лет. В 2011 году его приговорили к 4,5 года колонии. Молодой человек освободился в 2013 году, однако затем он снова сел за избиение мужчины. Третий срок он получил в 2018 году — в этот раз его отправили в колонию за кражу.
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