Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет
6 июля 202317:09
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Первого канала» заявил, что через месяц послде ЧП на Каховской ГЭС одноимённое водохранилище перестало существовать.
«Каховского водохранилища на сегодняшний день нет», - сказал он.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.
В экстренных службах заявили, что в результате прорыва плотины погибли 50 человек, ещё 137 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru