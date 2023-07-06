Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет

«Каховского водохранилища на сегодняшний день нет», - сказал он.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

В экстренных службах заявили, что в результате прорыва плотины погибли 50 человек, ещё 137 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

