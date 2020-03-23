Сахалинских студентов обвинили в подготовке бойни

На Сахалине ФСБ задержала двух молодых людей 2002 и 2003 года рождения. Их подозревают в подготовке нападения на учебное заведение (название и тип организации не уточняются — НСН).

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Отмечается, что на подозреваемых вышли в ходе расследования уголовного дела о призывах к осуществлению террористической деятельности.

Задержанных подозревают в том, что они призывали в интернете к терроризму, массовым расправам и самоубийствам.

В ходе обыска у студентов оперативники изъяли обрез охотничьего ружья, патроны, взрывные вещества, самодельные бомбы, средства связи, а также личные дневники с описанием плана нападения на учебное заведение.

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