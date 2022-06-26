С загоревшегося в Японском море судна «Ангара» эвакуировали 25 россиян
На грузовом судне «Ангара», следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток, произошел пожар, сообщает генеральное консульство России в Ниигате.
На его борту - 25 россиян.
Большинство членов экипажа воспользовались спасательными шлюпками и эвакуировались. Сведения о пострадавших не поступали. Информации о повреждениях на судне нет.
Напомним, водное ДТП произошло в Санкт-Петербурге на реке Мойке. На выходе из Крюкова канала столкнулись теплоходы «Андруши» и «Прометей».
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