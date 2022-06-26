С загоревшегося в Японском море судна «Ангара» эвакуировали 25 россиян

На грузовом судне «Ангара», следовавшем под флагом Сьерра-Леоне из Японии во Владивосток, произошел пожар, сообщает генеральное консульство России в Ниигате.

На его борту - 25 россиян.

Большинство членов экипажа воспользовались спасательными шлюпками и эвакуировались. Сведения о пострадавших не поступали. Информации о повреждениях на судне нет.

Напомним, водное ДТП произошло в Санкт-Петербурге на реке Мойке. На выходе из Крюкова канала столкнулись теплоходы «Андруши» и «Прометей».





