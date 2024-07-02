С мемориала в Краснодаре спилили и украли сабли и ружье
Неизвестный украл элементы постамента «Оружие» мемориального комплекса «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище в Краснодаре. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.
Как отметили правоохранители, злоумышленник спилил и похитил элементы в виде двух сабель и ружья.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Злоумышленнику грозит арест до 3 месяцев», — указали в ГУ МВД.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания злоумышленника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru