РЖД устраняет сбой на Ленинградском направлении движения поездов

На участке Октябрьской железной дороги ведутся работы по восстановлению графика движения поездов после крупного сбоя. Как сообщает АГН Москва, в настоящий момент Мосгортранс запустил 18 дополнительных автобусов в связи с происшествием.

«Усилили маршруты №65, 215к, 400 и 400т — всего вышло 18 дополнительных автобусов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о задержке почти 30 поездов между Москвой и Петербургом из-за кражи 1,5 километров кабеля, напоминает телеканал «360». Для разрешения ситуации пассажирам разрешили пересесть на «Ласточки» без доплаты. Сбой произошёл на подмосковной станции «Сходня», отмечает РИА ФАН.

Добавим, в связи с происшествием было отменено выступление группы Zdob si Zdub на «Нашем радио». Музыканты не смогли попасть на эфире по независящим от них обстоятельствам.

