РЖД: При столкновении поездов под Мурманском пострадал 31 человек
Тридцать один человек пострадал в аварии с поездом в Мурманской области. Об этом сообщили в РЖД.
«В результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей», — говорится в заявлении компании.
После ЧП были госпитализированы 14 раненых, четверо из них в тяжелом состоянии. Два человека погибли.
В РЖД подчеркнули, что готовы предоставить пострадавшим возможность бесплатного лечения и реабилитации в своих медучреждениях. Также компания пообещала сделать все для оказания необходимой поддержки семьям погибших. В частности, родственникам выплатят по 2 млн 200 тысяч рублей.
Накануне поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая, напоминает 360.ru. После аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru