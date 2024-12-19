РЖД: При столкновении поездов под Мурманском пострадал 31 человек

Тридцать один человек пострадал в аварии с поездом в Мурманской области. Об этом сообщили в РЖД.

«В результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей», — говорится в заявлении компании.

После ЧП были госпитализированы 14 раненых, четверо из них в тяжелом состоянии. Два человека погибли.

В РЖД подчеркнули, что готовы предоставить пострадавшим возможность бесплатного лечения и реабилитации в своих медучреждениях. Также компания пообещала сделать все для оказания необходимой поддержки семьям погибших. В частности, родственникам выплатят по 2 млн 200 тысяч рублей.

Накануне поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая, напоминает 360.ru. После аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

