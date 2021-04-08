Рыболовный траулер загорелся в Охотском море
Рыболовный траулер «Ахтиар» загорелся в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, горят трюмы «Ахтиара», однако угрозы затопления судна нет. На борту траулера находятся более 80 человек.
В Росморречфлоте агентству рассказали, что к терпящему бедствие судну подошёл спасательный корабль Росрыболовства «Справедливый».
Ранее в норвежском порту Киркинес при спуске на воду опрокинулось российское рыболовецкое судно «Мелкарт», сообщает телеканал «МИР 24». По предварительным данным, причиной инцидента стала перегрузка на корме.
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