Руководителя отделения ПФР задержали в Челябинской области

Правоохранители, по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, задержали руководителя отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, подозреваемый получил взятку от представителя частной охранной компании, который таким образом хотел обеспечить для своей организации заключения договоров на охрану подразделений ПФР.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее в Воронеже по подозрению в покушении на дачу взятки задержали 41-летнего начальника одного из подразделений ОМВД России, сообщает «Свободная пресса».

