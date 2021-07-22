Руководителя отделения ПФР задержали в Челябинской области
Правоохранители, по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, задержали руководителя отделения Пенсионного фонда России (ПФР) в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данным ведомства, подозреваемый получил взятку от представителя частной охранной компании, который таким образом хотел обеспечить для своей организации заключения договоров на охрану подразделений ПФР.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее в Воронеже по подозрению в покушении на дачу взятки задержали 41-летнего начальника одного из подразделений ОМВД России, сообщает «Свободная пресса».
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