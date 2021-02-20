Руководители ТГК-2 и «Архоблэнерго» задержаны в Архангельске и Москве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», которые подозреваются в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «сокрытии денежных средств в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что в период с 2018 по 2020 годы действиями подозреваемых была создана угроза энергетической безопасности Архангельской, АО «Архоблэнерго» был причинён значительный материальный ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей.

Кроме того, злоупотребление должностными полномочиями стало причиной чистого убытка АО «Архоблэнерго» в размере более 290 миллионов рублей, а кредиторская задолженность предприятия искусственно увеличена до более чем одного миллиарда рублей.

«Образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 миллионов рублей», - добавили в СК РФ.

По версии следствия, подозреваемые, кроме удовлетворения личных корыстных потребностей, приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО «Архоблэнерго» и его последующее его банкротство «с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области».

В настоящее время лица из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» задержаны, проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства подозреваемых, изъятие необходимой документации.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

