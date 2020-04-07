Руководители «Крымэнерго» подозреваются в получении крупной взятки
В Крыму в получении крупной взятки подозревается замгендиректор, глава аппарата «Крымэнерго» и бывший первый заместитель гендиректора предприятия. Об этом сообщает «КИА».
Уголовное дело заведено по статье 159 УК РФ часть 3 "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Согласно данным следствия, бывший первый замгендиректора «Крымэнерго», занимая эту должность, и замгендиректора получили взятку от предпринимателя за то, чтобы ускорить процесс подключения к электросетям предприятия.
Отмечается, что 5 апреля текущего года замгендиректора был задержан при получении взятки суммой 300 тысяч рублей от представителя предпринимателя. Также была установлено соучастие в преступление бывшего замгендиректора предприятия.
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