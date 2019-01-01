Рухнувшие строительные леса завалили рабочих в Ленобласти

Не менее семи человек пострадали при падении строительных лесов на гоночной трассе строящегося автодрома «Игора-драйв» в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Александр Соклаков.

Все пострадавшие – рабочие, возводящие зрительские трибуны на автодроме. Санитарной авиацей их отправят в Санкт-Петербург. При этом, под завалами ещё могут находится люди. Всего на стройплощадке в момент ЧП находились до 20-и человек - иностранные граждане.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Как отмечает RT, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

