Рожениц эвакуировали из-за пожара в роддоме в Каспийске

Рожающих женщин эвакуировали из роддома в Каспийске, где произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Дагестана.

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Отмечается, что обошлось без пострадавших. По данным властей, пожар вызвало замыкание электрощитка, произошло сильное задымление помещений.

Женщины были осмотрены, их состояние стабильное, добавили в региональном правительстве.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДагестанПожар
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