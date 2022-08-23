Рожениц эвакуировали из-за пожара в роддоме в Каспийске
23 августа 202223:39
Рожающих женщин эвакуировали из роддома в Каспийске, где произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Дагестана.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. По данным властей, пожар вызвало замыкание электрощитка, произошло сильное задымление помещений.
Женщины были осмотрены, их состояние стабильное, добавили в региональном правительстве.
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23 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru