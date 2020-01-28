Ростовского депутата с женой могли убить грабители

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга убиты грабителями во время налёта. Такую предварительную версию преступления озвучил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. В свою очередь в областном Законодательном собрании не склонны связывать убийство Алабушева с его депутатской активностью.

«Глубоко убежден, это никак не связано с его законодательной деятельностью», заявил агентству глава комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания Вячеслав Василенко.

Ранее убийство депутата и его жены Телеканалу «360» подтвердил руководитель управления информационной политики Заксобрания Ростовской области Геннадий Гордеев. Детали произошедшего он не знает. Тела убитых обнаружили в квартире жилого дома в городе Зерноград.

Помимо депутатской работы Андрей Алабушев занимал должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской». Он не единожды награждался за успехи в трудовой деятельности. Ему было 64 года.

