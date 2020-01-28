Ростовского депутата и его жену убили в собственном доме

В Ростовской области найдены мертвыми депутат регионального Заксобрания Андрей Алабушев и его жена. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, они были убиты.

Отмечается, что тела были найдены в доме в Зерноградском районе. По предварительной версии, парламентарий и его супруга были застрелены из неустановленного оружия.

Покойный занимал пост главы государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко».

Алабушеву было 64 года. Депутатом Заксобрания он стал в сентябре 2018 года, входил в состав партии «Единая Россия».

