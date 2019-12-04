Ростовские полицейские застрелили напавшего на них мужчину

В Ростове-на-Дону произошла перестрелка с участием сотрудников ГИБДД. Стражи порядка были вынуждены открыть огонь по мужчине, который начал обстреливать их служебный автомобиль, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Отмечается, что инспекторы остановили автомобиль за нарушение ПДД, во время оформления протокола к ним подошел мужчина и потребовал немедленно отпустить нарушителя. Получив отказ, незнакомец вытащил пистолет и направил его на одного из сотрудников, а затем начал стрелять.

Второй инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, однако мужчина на это не отреагировал. В результате полицейскому пришлось открыть огонь на поражение.

Злоумышленник получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте, сообщает RT.

