«Ростелеком» заявил об утечке данных
«Ростелеком» зафиксировал утечку данных пользователей, которая, предположительно, произошла из инфраструктуры подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что в настоящее время специалисты оператора изучают содержимое базы данных, с целью определить скомпрометированные данные и относятся ли они к компании.
«Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было», — указали в пресс-службе.
При этом «Ростелеком» рекомендовал изменить пароли и включить двухфакторную идентификацию на ресурсах, где она доступна.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2024 году было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru