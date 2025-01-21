«Ростелеком» заявил об утечке данных

«Ростелеком» зафиксировал утечку данных пользователей, которая, предположительно, произошла из инфраструктуры подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Росреестре опровергли информацию об утечке данных из ЕГРН

В сообщении говорится, что в настоящее время специалисты оператора изучают содержимое базы данных, с целью определить скомпрометированные данные и относятся ли они к компании.

«Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было», — указали в пресс-службе.

При этом «Ростелеком» рекомендовал изменить пароли и включить двухфакторную идентификацию на ресурсах, где она доступна.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2024 году было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных, сообщает RT.

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