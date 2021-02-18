«Ростелеком» назвал причину возбуждения уголовного дела в отношении своего экс-менеджера
Расследование в отношении бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова связано со злоупотреблениями в сфере закупок, сообщает ТАСС.
В пресс-службе госоператора, «в интересах следствия», отказались раскрывать подробности, но уточнили, что правонарушения были выявлены в 2020 году в ходе «последовательной антикоррупционной работы внутри компании».
Правоохранители задержали Левакова 18 февраля в Москве, ему предъявлено обвинение по статье «получение взятки в особо крупном размере». Следствие обратилось в Басманный суда Москвы с просьбой залючить экс-менеджера «Ростелекома» под стражу до 17 апреля.
Ранее в Санкт-Петербурге к лишению свободы был приговорён экс-замглавы ФСИН Сергей Мойсеенко, сообщают «Невские новости». За обеспечение благоприятных условий работы АО «ГСК» и ООО «Петроинвест» во время строительства СИЗО «Кресты-2» он получил более 710 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru