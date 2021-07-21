Ростех начнет разработку противопожарной бомбы

Госкорпорация Ростех займется разработкой противопожарной бомбы в 2022 году, сообщило ТАСС.

Лесные пожары в Якутии сняли из космоса

Как рассказал исполнительный директор концерна «Техмаш» Александр Кочкин, такие бомбы сбрасывают в центр пожара, чтобы локализовать площадь горения. Кочкин отметил, что бомбы начиняют специальными порошковыми смесями.

Ранее из-за лесных пожаров в Якутии приостановили речное и авиасообщение. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на площади девять тысяч гектаров, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯкутияРостехПожар
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