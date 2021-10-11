Россиянку задержали в Италии по подозрению в кибермошенничестве

Генеральный консул РФ в Генуе Мария Ведринская заявила, что в Италии по подозрению в кибермошенничестве была задержана гражданка России, сообщает ТАСС.

По её словам, задержанная подписала письменный отказ от общения с какими-либо официальными представителями, однако дипломаты выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщило, что сотрудники почтовой полиции по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы задержали 40-летнюю гражданку РФ.

