Россиянку задержали в Италии по подозрению в кибермошенничестве
Генеральный консул РФ в Генуе Мария Ведринская заявила, что в Италии по подозрению в кибермошенничестве была задержана гражданка России, сообщает ТАСС.
По её словам, задержанная подписала письменный отказ от общения с какими-либо официальными представителями, однако дипломаты выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее итальянское агентство ANSA сообщило, что сотрудники почтовой полиции по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы задержали 40-летнюю гражданку РФ.
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