Россиянка пропала без вести во время отдыха на Кипре
Полиция Кипра разыскивает 56-летнюю россиянку Екатерину Романову, отдыхавшую в Ларнаке, сообщает пресс-служба кипрских правоохранителей.
В сообщении говорится, что гражданка России считается пропавшей без вести с 29 мая 2021 года. По данным полиции в этот день Романова должна была покинуть Кипр.
Также на сайте полиции разместили фотографию пропавшей и номера телефонов, по которым могут позвонить все, кто обладает какой-либо информацией.
Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян заявил, что среди российских туристов растёт спрос на Кипр, сообщает «Свободная пресса». По его словам, это связано с закрытием Турции, а также с тем, что для посещения этой страны не требуется шенгенская виза.
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