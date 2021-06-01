Россиянка пропала без вести во время отдыха на Кипре

Полиция Кипра разыскивает 56-летнюю россиянку Екатерину Романову, отдыхавшую в Ларнаке, сообщает пресс-служба кипрских правоохранителей.

В сообщении говорится, что гражданка России считается пропавшей без вести с 29 мая 2021 года. По данным полиции в этот день Романова должна была покинуть Кипр.

Также на сайте полиции разместили фотографию пропавшей и номера телефонов, по которым могут позвонить все, кто обладает какой-либо информацией.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян заявил, что среди российских туристов растёт спрос на Кипр, сообщает «Свободная пресса». По его словам, это связано с закрытием Турции, а также с тем, что для посещения этой страны не требуется шенгенская виза.

