Россиянка пострадала в ДТП с автобусом в Эстонии

Гражданка России оказалось в числе девяти пострадавших в ДТП с автобусом. Авария с рейсовым автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга, произошла на территории Эстонии. Россиянке оказана медицинская помощь, сообщило посольство РФ в Эстонии.

«Посольство оперативно связалось с местным отделением полиции, выяснив, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения. В разговоре сотрудника посольства с ней выяснилось, что полученные ею травмы носят легкий характер, ей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была выписана из больницы. Пострадавшая подтвердила, что в каком-либо дополнительном содействии не нуждается», – разъяснило ситуацию посольство на странице в Facebook.

Авария произошла тридцатом километре шоссе Таллинн-Нарва. По данным Sputnik Эстония, автобус фирмы Ecolines, в котором находились 67 человек, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В ДТП пострадали девять человек. Отмечается, что им оказана необходимая помощь.

В момент аварии водитель был трезв, сообщает полиция. Техническая неисправность указывается как возможная причина ДТП.

Компания-перевозчик обеспечила доставку пассажиров с места аварии в Таллин, направив к месту инцидента дополнительный автобус.

