Россиянка Богачёва, задержанная в Минске, оказалась на свободе

Гражданка России Анна Богачева, о задержании которой в Минске стало известно ранее, находится на свободе. Об этом сама россиянка проинформировала посольство РФ в Белоруссии, говорится в сообщении на странице диппредставительства в Twitter.

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что ситуация с задержанием в Минске Богачевой находится под контролем посольства РФ. Анна Богачёва, предположительно, была задержана в Минске по запросу США. Вашингтон включил её в список 13 граждан РФ и трех российских организаций по обвинению в попытках вмешаться в выборы.

По данным РИА Новости, правоохранительные органы Белоруссии задержали россиянку в гостинице в Минске 13 октября. Богачёва с мужем и ребёнком отправлялись на отдых.

